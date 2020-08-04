وزير التعليم لـ"الوطن": السوشيال ميديا تسعى للشوشرة على نجاحنا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020، اليوم، إن المواطنين في مصر، لا يهتمون بمعرفة نسب الناجحين والراسبين من الأساس، إنما هو شأن التعليم العالي وقضايا داخلية: "لكم منا النتيجة فقط".

وعن اللغط المنتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي، حول نسبة من زاد مجموعهم عن 95%، ومقارنتها بالسنوات الماضية، أوضح وزير التعليم، لـ"الوطن"، أن تلك النسب لا تهم سوى من يريد "الشوشرة" فقط، وهي ليست من شأن الجماهير على الإطلاق، وإنما تقدمها الوزارة من باب العرض الاحترافي فقط لا غير.

وأردف أن الجدل المنتشر عبر السوشيال ميديا يستهدف "الشوشرة" على شيء ناجح، لافتًا إلى أنه لا يريد الرد على تلك الأشياء السخيفة وسأم منها، وليس لديه وقت للالتفات لها، والأهم من النسب أن النتيجة رائعة ولا يوجد بها أخطاء من أي نوع.

كما أكد أن هناك طلاب حصلوا على نسبة 100% بمجموع 410 درجات، وهم الطلاب الأوائل الذين أعلن عنهم في المؤتمر.