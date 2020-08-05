تعرف على البرامج التعليمية المقرر البدء بها بالجامعات الأهلية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن"، البرامج الدراسية، التي من المقرر بدء الدراسة بها :

- البرامج تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه لمختلف المجالات التي تعتمد على اللغات التطبيقية، حيث يتم تأهيل الدارس لأن يكون حاملاً لأكثر من لغة تساعده على الانخراط في سوق العمل مباشرة، وكذلك برامج السياحة والاقتصاد والإدارة الحديثة والفنون المتنوعة وتكنولوجيا صناعات النسيج.

**جامعة الملك سلمان الدولية:

-القطاع الهندسي: برامج هندسة الطاقة وهندسة المياه وهندسة الحاسب و4 برامج بكلية الهندسة التكنولوجية، كالأجهزة العامة والتكيف.

-العلوم الأساسية: برامج كيمياء البترول وبرامج الجيولوجيا

- الإدارة: برامج للمحاسبة والتسويق

- العلوم الزراعية: برنامج الإنتاج النباتي.

- القطاع السياحي: برامج الترجمة الفورية واللغات التطبيقية وبرامج للسياحة والترفيه وإدراة الفنادق والمجتمعات السياحية وبرامج للعمارة.

- الفنون: "التصميم والجرافيك والفوتوغرافيا والرسوم المتحركة.

**جامعة الجلالة:

- العلوم الإنسانية: تشغيل برامج للغويات، وعلم النفس والجيومعلوماتية

- العلوم الإدراية: برامج اللوجستيات ونظم ومعلومات الأعمال، وبرامج المنشاءات السياحسة والفندقية.

- الإعلام: برامج الإنتاج التلفزيوني والإنتاج الإخباري والإعلاني والسينمائي.

-الفنون: برامج التصميم الداخلي والفنون البصرية وبرامج للتصوير والصور المتعددة.

-الحاسبات: برامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- الهندسة: برامج هندسة مواد التصنيع وهندسة التشييد وهندسة "الميتاكرونكس"، والهندسة الرقمية.

- العلوم الاساسية: برامج في هندسة تكنولوجيا النانو، وبرامج التكنولوجيا الحيوية وبرامج تكنولوجيا التعدين، بجانب برامج كلية الغذية الصناعية، المتمثلة في برامج تكنولوجيا التغذية والألبان.

- القطاع الطبي: برامج طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي .

- العلوم الصحية الطبية التطبيقية: برامج في المختبرات وتكنولوجيا الأشعة والتمريض.

** جامعة العلمين:

- الإدارة: سيتم تشغيل برنامج في المحاسبة والتمويل والإدارة والاستثمار والتسويق، بالإضافة إلى برامج الدراسات القومية الدولية.

-الفنون: برامج تصميم الأثاث والملابس .

-القطاع الهندسي: برنامج إدار المنشاءات والعمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- الحاسب: تشغيل برامج علوم الحاسب