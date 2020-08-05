أمين شباب "التجمع": العدالة الاجتماعية هدفنا والتعليم والصحة والثقافة على قمة أولوياتنا

أكد عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، مرشح الحزب فى القائمة الموحّدة، أن مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس الشيوخ تعطيهم مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم للمستقبل، وإعطائهم الفرصة لدمجهم فى صياغة السياسات العامة.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس الشيوخ؟

- تمثيل الشباب داخل المجالس النيابية أمر ضرورى لتكون لديهم مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم للمستقبل، وإعطائهم الفرصة فى المعرفة والأدوات اللازمة لدمجهم فى صياغة السياسات العامة والمشاركة بشكل أكبر فى مناقشة ووضع منهجية للقضايا الوطنية والعالمية.

ما تأثير مشاركة الشباب فى الانتخابات؟

- وجود وجوه شابة تحت قبة مجلس الشيوخ يعزّز حركة التنمية السياسية وتحقيق التكامل فى العمل السياسى، وتعد خطوة مهمة فى عملية صنع واتخاذ القرارات تعمل على تهيئة المناخ الملائم لتطوير الثقافة السياسية الجديدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية فى السلوك العادى للمواطن فى المجتمع.

هل المنظومة التشريعية كانت فى حاجة إلى مجلس الشيوخ؟

- بالطبع، مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم ورئيسى فى عملية التشريع، ويجمع فى داخله الكثير من الخبراء فى جميع المجالات وأساتذة الجامعات والقانونيين القادرين على إنجاز المهام التشريعية بكل احترافية، وأعتقد أن الدولة ستستفيد كثيراً من عودة هذا المجلس مرة أخرى للحياة النيابية على المستوى التشريعى والرقابى.

ما الأجندة التشريعية التى ستعمل عليها داخل المجلس؟

- العدالة الاجتماعية هى المنصّة التى سأنطلق منها تشريعياً ورقابياً، والقوانين والتشريعات التى أرى فى تعديلها ما يحقق العدالة الاجتماعية سوف أعمل بشكل فورى على المطالبة بتعديلها، وأضع على رأس أولوياتى ملفات التعليم والصحة والثقافة، لأن تنمية الإنسان وبناءه يعتمدان بشكل أساسى على تطويره فى هذه الملفات، وسنعمل بكل طاقتنا من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة يعيش فيها أى شخص دون أن يسأله أحد عن دينه أو لونه أو جنسه، وهذه هى دولة المواطنة التى نحلم بها جميعاً.

كيف ترى تحالف حزب التجمع مع أحزاب القائمة الموحّدة فى انتخابات الشيوخ؟

- انضمام حزب التجمع للقائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ خطوة جيدة أسهمت فى تحقيق تحالف انتخابى قوى تشارك فيه كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها فى إطار توافقى وطنى بهدف النهوض بحركة الإصلاح والتنمية التى تسير فيها الدولة حالياً.

القائمة الوطنية تحالف انتخابى هدفه لم شمل حلفاء ثورة 30 يونيو

هل نسبة الحزب فى القائمة الموحدة مرضية بالنسبة لكم؟

- الحزب دائماً يقف خلف الدولة ويتكاتف ويتعاون مع جميع القوى الوطنية ورحّبنا بالتحالف الانتخابى، لأن القائمة التى خرجت عنه تضم مرشحين وطنيين، ولم ننظر إلى عدد المقاعد، وكل هدفنا هو لمّ شمل حلفاء ثورة 30 يونيو مرة أخرى، وتشكيل جبهة وطنية للوقف خلف الوطن، فى ظل التحديات التى تواجهه فى هذه المرحلة خارجياً أو داخلياً.

تقصد أن عدد المقاعد لم يكن عائقاً للانضمام للقائمة؟

- بالطبع، لأن هدفنا الأساسى الذى شاركنا من أجله هو تكوين تحالف قوى لمواجهة أى مخاطر تستهدف الوطن، كما أن حزب التجمع يخوض كل الاستحقاقات الانتخابية على مدار تاريخه، وهو يرى أن دوره داخل المجالس النيابية فى التأثير وليس بالعدد.

هل يمكن تحويل التحالف الانتخابى إلى سياسى؟

- التحالف الانتخابى ينتهى بانتهاء الانتخابات، وكل حزب سيعمل وفق توجّهه السياسى تحت قبة مجلس الشيوخ، لكن أحزاب هذا التحالف تتعاون مع بعضها فى القضايا الوطنية رغم اختلاف الرؤى، وهذه المرحلة تحتاج إلى التوحّد والاصطفاف خلف الوطن والترفّع عن المصالح السياسية والحزبية ودعم حركة النهوض والإصلاح واستكمال مشروع الدولة الحديثة الذى يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تشكيل تحالف يسارى

حزب التجمع يفكر بشكل واقعى وواسع ونسعى لتشكيل تحالف يسارى اجتماعى يركز على الأهداف المشتركة والتنمية المجتمعية، وليس حزبياً لتجاوز أى خلافات ويمكن تطويره فى ما بعد ليكون تحالفاً سياسياً، ونرى أن الأهم فى هذه المرحلة هو الوقوف خلف القيادة السياسية، من أجل تماسك وتقوية مؤسسات الدولة وتقديم الآراء والحلول التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن.