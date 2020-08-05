حملة مكثفة ترفع الدرجات النارية من أعلى الأرصفة بشوارع الدقي

قام حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحملة مسائية مكبرة في جميع الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة من الساعة 6 مساء وحتى منتصف ليل الثلاثاء.

قال رئيس الحي إن الحملة التي شنتها أجهزة الحي بالتنسيق مع اللواء أيمن عقل مدير شرطة مرافق الجيزة، وجميع إدارات الحي من رخص المحلات والإشغالات والبيئة والإعلانات في شوارع التحرير ومحي الدين أبو العز والثورة وميدان مصطفى محمود، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 103 كراسي مختلفة الأنواع و6 ثلاجات.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم رفع الإشغالات المتنوعة من الكافيهات والأكشاك والمحلات المخالفة، لافتا إلى رفع 3 دراجات نارية أثناء وقوفها أعلى الرصيف، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.