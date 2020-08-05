صاحب تمثال "مصر تنهض": أمارس النحت من 26 عاما وحاصل على جوائز كبرى

تحدث النحات الدكتور أحمد عبدالكريم عن تمثاله المثير للجدل "مصر تنهض"، مؤكدًا أنه يمارس فن النحت منذ 26 عاما وحاصل على عدد من الجوائز الكبرى.

وقال "عبدالكريم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن له أعمال مهمة وأنه بذل مجهودا كبيرا للمشاركة وتمثيل مصر في "معرض بينالي فينسيا" بشكل جيد.

وأكد "عبدالكريم" أن تمثاله "مصر تنهض" ليس له أي علاقة بتمثال "نهضة مصر" للمثال الراحل محمود مختار، مضيفًا: "النهوض هنا مش مقصود بيه ولا له أي ارتباط بالمثال العظيم خريج أعرق كلية في مصر، والنهوض هنا المقصود منه فكرة الخروج من الحجر والخروج من الكتلة الموجودة وقد أكون وفقت في ذلك أو لم أوفق".

وأشار إلى أن المقارنة بين تمثاله وتمثال نهضة مصر مقارنة غير عادلة وأن التمثال جاء بسبب ورشة يدرب فيها الخامة مضيفًا: "ممكن أكون أخطات في المسمى".