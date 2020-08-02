يوسف زيدان عن تمثال "مصر تنهض": تصدمنا كل حين أعمال شوهاء

عبر الدكتور يوسف زيدان، عن استيائه من تمثال "مصر تنهض" للدكتور أحمد عبدالكريم، والذى تم تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن عدد كبير من أعمال طلاب الفنون تتفوق فى مستواها الفني على مثل هذا العمل.

وأضاف "زيدان" فى تصريح خاص لـ"الوطن" في البداية، ظننتُ هذا التمثال الرخامي المسمّي (مصر تنهض) هو مجرد مُزحةً سخيفة، ثقيلة الظل، ثم اتّضح، ويا للعجب، أن الفضيحة حقيقية".

وتابع "من العجيب أنني أرى في بعض الأحيان أعمالا لطلاب لم يتخرجوا بعد، فأجدها على درجة عالية من الحساسية الفنية والإبداع، فى المقابل من ذلك تصدمنا كل حين أعمال شوهاء مثل هذا التمثال ومثل تمثال نفرتيتي، الذى أثار غضب الناس قبل سنوات عندما نصب فى أحد شوارع المنيا".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور لتمثال يحمل اسم "مصر تنهض"، للدكتور أحمد عبدالكريم، الأستاذ بكلية بكلية التربية النوعية بحلوان، مصحوبة بعدد كبير من التعليقات الساخرة من التمثال.

وانتقد البعض ربط عنوان العمل باسم مصر، ما استدعى المقارنة مع تمثال "نهضة مصر" لمحمود مختار، كما أشارت بعض التعليقات إلى اختيار الفنان والتمثال في بينالي فينسيا من خلال وزارة الثقافة العام الماضي، متهمين الوزارة بمحاباة الفنان، على حساب تجارب أكثر حرفية.