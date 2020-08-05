مرشح "مستقبل وطن": أسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط

أكد علي مهران أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط والأمين المساعد لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط ومرشح ضمن القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، في حواره لـ"الوطن"، أنه سيسعى في الدورة القادمة إلى شقين الأول دعم الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها مصر وقيادتها خلال الفترة الحالية.

في البداية ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ؟

إن من أهم اختصاصات مجلس الشيوخ المصري طرح ومناقشة كل ما يرسي ويدعم الديمقراطية والتنمية في مصر وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب فيما يخص تعديل مواد الدستور والقوانين لإبداء الرأي فيها وكذا المعاهدات والاتفاقات الدولية وكل ما يخص السياسة الدولية. لافتا إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تكاتف كل المؤسسات خلف القيادة كى نعبر بمصر من الأزمة التي تواجهنا حاليا.

ما هو دور مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة؟

إن دور المجلس في المرحلة القادمة حيوي وهام جدا، ومن يشعر بذلك النواب السابقين الذين عملوا في ظل وجود مجلس الشورى وعدم وجودة مشروع القانون عندما يحال مباشرة إلى مجلس النواب يأخذ منهم مجهود أكبر لدراسته وصياغته على عكس عندما يمر على مجلس الشورى سابقا ومجلس الشيوخ حاليا، حيث يتم دراسته دراسة متأنية وصياغته صياغه سليمة وأخذ حقه من المستفيضة ,فيسهل على مجلس النواب إقرار هذا القانون.

ما القوانين التي تمنى أن يتم مناقشتها وإقرارها خلال الدورة البرلمانية القادمة؟

القوانين أو بعض المقترحات التي نسعى لإقرارها خلال الدورة القادمة وتشمل كل ما يساعد المواطن البسيط على مواجهة صعوبات الحياة وكل ما يساعد الفلاح ويسهل له الحياة ويعيش حياة كريمة وكذلك العامل البسيط بتوفير خدمة صحية وتعليمية أفضل وطرق وغيره.

ما أسلوب الدعاية الذي تتبعه للوصول لأكبر عدد من المواطنين؟

كورونا فرضت علينا نظام مختلف للدعاية أولا أصبح للدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكل مرشح يستعرض برنامجه وأفكاره من خلالها وكذلك التواصل مع مؤيديه والناخبين من خلالها ولذلك نستطيع القول بأن كورونا أبرزت الدعاية باستخدام التكنولوجيا والإنترنت.

ومن جانب آخر، يتم عقد اجتماعات ولقاءات مصغرة مع رؤوس العائلات بالمراكز والقرى ولم يعد هناك ما يسمى بمؤتمرات جماهيرية، وفي نفس الوقت يتم عقد لقاءات تنظيمية بكوادر الحزب ورؤوس العائلات للعريف بمرشحينا وتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

هل يوجد تحالف بين مستقبل وطن وأحزاب أخرى؟

بالفعل يوجد تحالف، ومستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية التي تضم 11 حزبا ولكن هذا تحالف انتخابي ينتهي بانتهاء الانتخابات، وفي المجلس لكل حزب اتجاهاته وآراءه، لافتا إلى أنه داخل المجلس أيضا قد يكون هناك تحالفات تجاه بعض القضايا التي نتفق فيها مع بعض، موضحا أنه في أسيوط يوجد بيننا وبين حزب الشعب الجمهوري ونلقي منه كل تأييد.