مرشح مستقبل وطن بالمنوفية يستقبل وفودا من القرى لدعم القائمة الوطنية

استقبل محمود منصور الأمين المساعد للعلاقات الحكوميه بحزب مستقبل وطن، والمرشح على القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ، وفودًا من قرى تلوانة وبير شمس ومسجد الخضر ومشيرف وعزبة علما بالباجور، كما التقى بأعضاء حزب الوفد بالمحافظة المشارك في التحالف الانتخابي لتقديم الدعم للقائمة الوطنية.

وأكد محمود منصور على أنه لأول مرة تشهد مصر تحالفًا انتخابيًا لهذا العدد من الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن دعم مرشحي التحالف الفردي وهم علاء طاحون بأشمون وهشام الحاج على بشبين الكوم وأسامة فهيم بقويسنا ومحمود شرارة بالشهداء، إضافة للقائمة الوطنية التى يمثلها محمود منصور الباجور ومحمد الجمل منوف وسامح السادات تلا وسامية أنسي شبين الكوم.