عاجل.. الذهب يرتفع 4 جنيهات في بداية تعاملاته

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته في بداية تعاملاته بالبورصات العالمية وأسواق المال، ليباع عيار 24 بـ1.043 جنيه، مقابل 1.039 جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 912 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 782 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و304 جنيهات.

وواصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية، أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.