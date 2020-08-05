خروج متعافين من عزل كفر الشيخ الجامعي وبقاء 45 مصابا

أعلنت إدارة مستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى، عن خروج متعافين اثنين، وبقاء 45 مصاباً بفيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، أن قسم العزل بالمستشفى، برئاسة الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ ورئيس القسم، يستقبل الحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث جرى وضع 7 مصابين في غرف الرعاية المركزة، مشراً إلى أن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وجه بتقديم أوجه الرعاية للمصابين ودعمهم نفسياً خلال تلقيهم العلاج.

ويستقبل قسم العزل بالمستشفى الجامعي، الحالات الحارجة من مصابي فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومرفق إسعاف المحافظة، حيث يجرى تقديم كافة أنواع الدعم لهم، سواء الدعم النفسي والمعنوي أو خلال رحلة العلاج.

وفي نفس السياق، بدأ مستشفى بلطيم النموذجي والمخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا في إخلاء الطوابق المختلفة تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزي، حيث لم يستقبل حالات إصابات بكورونا، منذ 12 يوماً، كما سجلت المحافظة صفر إصابات منذ أيام.

ومن المقرر، أن يعود مستشفى بلطيم المركزي، لممارسة عمله بكامل طاقته وأقسامه، كما يجرى تكثيف التطهير والرش لكافة أركان المستشفى.