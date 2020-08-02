خروج 18 حالة من مصابي كورونا بمستشفى عزل كفر الشيخ الجامعي

بدأ مستشفى بلطيم النموذجي والمخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، في إخلاء الطوابق المختلفة تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزي، حيث لم يستقبل حالات إصابات بـ" كورونا"، منذ 10 أيام، كما سجلت المحافظة صفر إصابات منذ أيام.

فيما يستمر قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب، الدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى، في استقبال المصابين وعلاجهم.

وأكد الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ، ورئيس قسم العزل بالمستشفى الجامعي، لـ" الوطن"، أنه جرى خروج 18 حالة اليوم الأحد، عقب تماثلهم للشفاء، بينما يتبقى 51 مصاباً بالفيروس، يتلقون العلاج داخل المستشفى، وسط تواجد كافة الأطقم الطبية وفقاً لتعليمات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

أوضح سلامة، أن المستشفى مستمر في استقبال المرضى الذين يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي، ويجرى تقديم الدعم والعلاج لهم.

ومن المقرر أن يعود مستشفى بلطيم المركزي، لممارسة عمله بكامل طاقته وأقسامه، كما يجرى تكثيف التطهير والرش لكافة أركان المستشفى.