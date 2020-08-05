رحمي يزور أوائل الثانوية العامة بالغربية لتقديم التهنئة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة أوائل الجمهورية بالثانوية العامة بالمحافظة في منازلهم لتقديم التهنئة على تفوقهم، وحصولهم على مراكز متقدمة، إذ يوجد 3 أوائل على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء محافظة الغربية.

وتوجه محافظ الغربية إلى منزل الطالب أشرف أحمد حامد أبو عريضة من قرية الحداد ببسيون طالب بالشعبة العلمية رياضيات، والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية.

ثم توجه إلى منزل الطالب عبدالعاطي سلطان عيسي رحاب من قرية الدلجون مركز كفر الزيات بالشعبه العلمية رياضيات والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوي الجمهورية.

وأجرى محافظ الغربية مع الطالبة مريم محمود أحمد أحمد إسماعيل والحاصلة على المركز الأول مكرر بالشعبة العلمية علوم وقدم لها التهنئة لتواجدها وأسرتها خارج المحافظة.

وفي نهاية زيارته عبر محافظ الغربية عن بالغ سعادته بتفوقه أبناءه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

مؤكدا على الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافة الإمكانيات التي تساعدهم علي مواصلة التفوق، كما قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لأسر الطلبه الشكر والتقدير على رعايتهم لأبناءهم حتي تفوقوا وتكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتوفيق في المرحلة الجامعية القادمة.