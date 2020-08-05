محاولتا انتحار لطالب وطالبة حزنا على نتيجة الثانوية العامة بالغردقة

حاول طالب وطالبة بالقسم العلمي للثانوية العامة الانتحار بمدينة الغردقة حزنا على النتيجة باستخدام طريقتين مختلفتين للانتحار؛ حيث حاول الشاب تناول حبوب سامة بينما اتجهت الطالبة لقطع شريان يدها وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا من مستشفى الغردقة العام باستقبال حالتي انتحار لطالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، حيث تناول الشاب أحد الحبوب السامة، بينما قطعت الفتاة شريان اليد وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما وأنقذت من الموت، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.

وأشار مصدر اليوم الأربعاء لـ"الوطن" إلى أن الطالب والطالبة اقدما على الانتحار حزنا على تحقيقهما مجموع لا يرضي طموحاتهما حيث حققت الطالبة مجموع 77% بالقسم العلمي بينما حقق الطالب 73%.