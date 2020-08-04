محققا مليون جنيه أمس.. "الغسالة" يواصل تصدر إيرادات أفلام العيد

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات أفلام العيد بتحقيقه لمليون و403 آلاف و983 جنيها، أمس الإثنين، وفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 66 ألف و835 جنيه، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة محمد إمام، 66 ألف و547 جنيها، بينما تذيل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بألفين و776 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية، أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.