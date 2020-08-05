استئناف العمل بمركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة

تفقد شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انتظام حركة سير العمل بالمركز بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وصرح شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أن مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات أصبح مستعداً لاستقبال الشحنات والبعائث البريدية من جميع الدول وذلك بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية الأساسية المادية والعملية المطبقة على المرافق الحيوية، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لتأمين عمليات نقل البريد الدولي بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات معتمد دوليا لتقديم كافة خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري حيث انه تم تطويره مؤخرا وفقا لأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية ليتم تقديم الخدمة بمستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى تحسين خدمة الشحن وتخفيض تكاليفها مشيرا إلى أن المركز يعزز من التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لهم حيث أن المركز يعمل على تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الإلكترونية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين وتصديرها إلى الدول الأفريقية وذلك لتسهيل عمليات التسوق الالكتروني للعملاء في تلك الدول بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي نهاية الجولة دعا الدكتور شريف فاروق جميع العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق طفرة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة فيما تقدمه من خدمات علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.