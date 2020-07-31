انتهاء فترة تسجيل المصريين بالخارج للتصويت عبر البريد.. اليوم

تنتهى اليوم مرحلة تسجيل البيانات للناخبين المصريين فى الخارج عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يوما 9 و10 أغسطس المقبل، فيما أعلنت الهيئة حالة الطوارئ واستمرار أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى دون توقف، وإلغاء الإجازات للأعضاء والموظفين.

"الوطنية" تعلن الطوارئ وإلغاء الإجازات

وأكدت مصادر قضائية بالهيئة لـ«الوطن»، استمرار العمل لإنهاء الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، التى ستجرى بالخارج يومى 9 و10 أغسطس، وداخل مصر يومى 11 و12 أغسطس.

وقالت مصادر إن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً فى التجهيز للانتخابات، وبالتالى فإن هناك حرصاً من أعضاء وموظفى «الوطنية» على الوجود يومياً بمقر الهيئة.

وكانت «الوطنية للانتخابات»، ألزمت كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة اعتباراً من 25 يوليو وحتى 31 يوليو.

ويسجل الناخب رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع، وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج، والبعثة التى ينتمى إليها فى الدولة الموجود فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل، وإذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم كودى سرى لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، يشارك به فى الانتخابات، وطباعة القائمتين «الفردى والقوائم»، واختيار من يرغب فى انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين فى مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على موقع «الوطنية»، يفيد بمشاركته فى العملية الانتخابية وطباعة هذا الإقرار والتوقيع عليه، وإرفاقه بصورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به، وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبى، ووضع هذه الأوراق فى ظرف آخر مغلق، وإرسالها عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به.

ووجهت وزارة الهجرة الدعوة للمصريين فى الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم قبل غلق التسجيل على الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات.

"الهجرة" تحث على المشاركة فى الانتخابات

ودعت الوزيرة نبيلة مكرم جموع المصريين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقاً دستورياً،.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكترونى، أنه فى حالة عدم اتخاذ المصريين بالخارج إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فقط، بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يعتد به فى أى انتخابات مقبلة.

وردت الهيئة على استفسار خاص ببعض المصريين الذين ليس لديهم جواز سفر مصرى، وقالت: «يمكن استخدام بيانات بطاقة الرقم القومى التى تم استخراجها، وإدخال بيانات جواز السفر المطلوبة فى طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية، لكن يجب عند إرسال الصوت بالبريد إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى سارى الصلاحية».

وأكدت أن بطاقات الاقتراع لجميع الدوائر بنظام الفردى والقوائم، ستتاح على الموقع الإلكترونى والرسمى للهيئة خلال يومى الانتخاب بالخارج، مع مراعاة التوقيت فى كل دولة، وسيحصل على هذه البطاقات من سبق له تسجيل بياناته، وفقاً لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة، وسيقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى، مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

وتابعت الهيئة أن الناخب سيضع بطاقتى الاقتراع داخل مظروف ويقوم بإغلاقه، ولا يدون عليه أى بيانات من الخارج، ويضعه مرفقاً به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، متضمناً الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقراره متضمناً كامل البيانات وممهور بتوقيع الناخب شخصياً، داخل ظرف يكفى تلك المستندات ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل.