"رجب" يصوّت لأول مرة من الخارج: "البريد وفّر عليا 24 ساعة سفر"

«خطوة إيجابية سهّلت علينا الكثير، وسعيد بمشاركتى فى انتخابات مجلس الشيوخ ودعم بلدى فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم»، بهذه الجملة وصف المصرى رجب حسنى، الذى يقيم فى إسبانيا ويعمل مدرب غطس ومنقذاً، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتى الهجرة والخارجية التصويت بالبريد السريع فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث إنه فى كل استحقاق دستورى سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور كان يحاول جاهداً الذهاب إلى السفارة المصرية بمدريد للإدلاء بصوته، لكن هناك بعض العواقب التى كانت تواجهه.

ويوضح «حسنى»، لـ«الوطن»، أنه يعمل فى مدينة ريوس الإسبانية، والسفر إلى السفارة المصرية فى العاصمة مدريد مرهق ومكلف جداً، حيث إن وسيلة المواصلات الوحيدة التى تمكنه من الذهاب إلى هناك هى القطار الذى يستغرق يوماً كاملاً للوصول إلى المدينة التى لا تنام.

«حسنى» كان ضمن أوائل المصريين فى الخارج الذين سارعوا إلى المشاركة بمبادرة «خلينا سند لبعض»، التى أطلقتها وزارة الهجرة لمساعدة المصريين العالقين فى دول العالم بعد إغلاق الخطوط الجوية والرحلات بين الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

مدرب الغطس المصرى بإسبانيا: خطوات تسجيل البيانات الإلكترونية للتصويت بسيطة

وأكد أن خطوات تسجيل البيانات الإلكترونية للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بسيطة، واختصرت عليه وعلى المصريين فى الخارج خطوات كثيرة وإجراءات كان من المفترض أن يقوم بها، مشيراً إلى أن البريد السريع سيوفر مشقة وتكاليف السفر، لا سيما خلال الأزمة التى تمر بها دول العالم ومن ضمنها إسبانيا التى عانت من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة الذروة.

واختتم «حسنى» حديثه لـ«الوطن» قائلاً: «أتمنى أن يكون للجاليات المصرية فى الخارج نواب أكثر يقيمون فى الدول التى يمثلونها لأنهم على دراية بجميع التفاصيل الاجتماعية والاقتصادية وتركيبة المواطنين المصريين فى الدولة، إضافة إلى المعرفة الكافية بطبيعة الدولة التى يمثل جاليتها».

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