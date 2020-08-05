شوقي: نظام التنسيق اختراع مصري ويمكن تغييره في قانون التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن نظريًا تغيير التنسيق، مشيرًا إلى أنه عندما يجرى تغيير قانون التعليم، فإنه سيتم اقتراح عدم وجوب الاعتماد في تقييم أي شخص على امتحان أوحد، حيث سيكون التقييم متدرجًا وعلى فترة طويلة، للحصول على مقياس جيد للمهارة.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن التقييم في الشهادات الدولية يكون على مدار عامين أو 3 أعوام.

وتابع: "من العدلة والدقة أن يجرى تقييم الشخص على فترة زمنية طويلة، وقانون التعليم الجديد يستهدف وجود مجموع تراكمي وهو ما سيغنينا عن الامتحان الأوحد، لكن لن نستطيع تغييره دون تغيير القانون، وبدءً من الدفعة التي ستلتحق بالصف الأول الثانوي بعد تغيير القانون، وكل ده مش هيحصل في سنة أو سنتين، لأننا في حاجة إلى المزيد من التغييرات التشريعية".

وأردف، أنه سيجرى العمل على تقييم الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، للحصول على صورة أوضح لمهارات الطالب، كما ستعيد الجامعة النظر بشأن توزيع الطلاب فيها، مواصلًا: "التنسيق اختراع مصري مش هتلاقيه في أي دولة تانية".