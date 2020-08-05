توزيع 32 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توزيع 32 طن لحوم أضاحي مقدمة من مصر الخير بالقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات والوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمشاركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مشيداً بما تقدمه مؤسسة مصر الخير للفقراء والمواطنين الأكثر احتياجاً من مساعدات وخدمات بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات أهلية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، أنه تم ذبح 200 عجل بإجمالي 32 طن لحوم تم توزيعها على 29 ألف و532 أسرة فقيرة ومستحقة بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً وفقاً لخطة المؤسسة ومشاركتها في مبادرة "حياة كريمة" وذلك على مدار 4 أيام التشريق ـ أيام عيد الأضحى المبارك ـ حيث تم التوزيع بمشاركة 128 جمعية أهلية شريكة بـ 84 قرية موزعة على مراكز المحافظة وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تم الذبح في مجزر اسكندرية التحرير بمنقباد وتحت إشراف مديرية الطب البيطرى للتأكد من سلامة لحوم الأضاحي المقدمة للمواطنين وذلك ضمن مشروع صك الأضحية لتحقيق التكافل الإجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة للوصول إلى حياة كريمة، لافتاً إلى عقد اجتماعاً تنسيقياً مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري ومسؤولي المجازر بالمراكز والجمعيات الأهلية الشريكة لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها.