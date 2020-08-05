إزالة فورية لـ 11 حالة تعد على أراض زراعية بالبداري في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو حماية النيل والتصدي لهذه الأعمال خلال الحملات الدورية التي يتم شنها لإزالة تلك التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة السادسة عشر للإزالات، وذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعد وذلك على إجمالي مساحة 7 قيراط و8 أسهم من أراضي زراعية بمركز البداري ضمن الموجة الـ 16 للإزالات بالتنسيق بين المحافظة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية والوحدات محلية وكافة الجهات المعنية، وذلك خلال حملة مكبرة بقيادة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه رئيس المركز، وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومركز شرطة البداري وبمشاركة مسؤولي حماية الأراضي والإدارة الهندسية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعد أو مخالفة للقانون في كافة ربوع المحافظة.