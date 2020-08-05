فتاة تتخلص من عريسها بعد 120 ساعة زواج بالبحيرة: على علاقة عاطفية بشاب

بعد "120 ساعة زواج".. أنهت "عروس" حياة "العريس".. قتلته بوضع أقراص من الغلال في كوب العصير، لارتباطها عاطفيا بـ "شاب" آخر، قتلته بعد 5 أيام من الزفاف.

العروس المتهمة بقتل العريس كشفت عن ملابسات الجريمة أثناء مثولها أمام محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، التي قررت إحالة أوراق المتهمة لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت المحكمة جلسة 30 من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة المروعة، التي وقعت في عزبة "قابيل البحرية"، التابعة لمركز إيتاي البارود منذ عدة أشهر، بدأت بوصول شاب في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى الدلنجات مصاب بتسمم، بمجرد وصول الشاب، أخطرت إدارة المستشفى مركز شرطة إيتاي البارود، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى البلاغ، وتبين أن الشاب لفظ أنفاسة الأخيرة قبل وصوله المستشفى بدقائق.

أجرت القوات معاينة ومناظرة للجثة بصحبة فريق من المحققين، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "الشحات"، 28 سنة، عامل، ومقيم بعزبة قابيل البحرية، وأنه متزوج منذ 5 أيام وشعر بحالة إعياء شديدة وقامت زوجته بالاتصال بأسرته وتم نقله إلى المستشفى.

وقررت جهات التحقيق عرض الجثة آنذاك على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، بعد أن أثبت المعاينة والمناظرة أنه المجني عليه تناول أقراص غلال قاتلة أثناء شرب "العصير"، وانتقلت القوات إلى منزل المجني عليه وحرزت "كوب العصير"، وتم عرضه على المعمل الجنائي، لرفع البصمات، وبدأت القوات في مناقشة أسرة المجني عليه التي أكدت أن الضحية ليس لديه أي عداوات أو خلافات مع أحد، واتهمت الأسرة العروسة بقتله.

بدأت القوات في إجراء التحريات وتبين أن العروس المشتبه فيها على علاقة عاطفية مع شاب من أهالي القرية، وأنها كانت رافضة للزواج من المجني عليه، وأسرتها أجبرتها على الزواج، وتم مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات واعترفت بقتل زوجها بعد مرور 5 أيام على زوجهما، وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمة، على ذمة القضية، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية عقب ورود التحريات النهائية، وتقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الضحية تعرض للقتل بعد أن قامت المتهمة بوضع حبوب غلال له أثناء شرب كوب العصير، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق.