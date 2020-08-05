180 ندوة توعوية للرائدات الريفيات حول فيروس كورونا بالمنيا

أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة في محافظة المنيا، تنظيم 180 ندوة توعوية حول مواجهة فيروس كورونا خلال أيام العيد، بمتوسط 36 ندوة يوميًا لـ4 رائدات ريفيات بكل إدارة صحية، وذلك ضمن محاور خطة المديرية لمواجهة الفيروس.

في سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تحرير 137 محضرًا لعدد من المنشآت الغذائية المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى والمرور على المنشآت الغذائية، وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وتكثيف المرور على المجازر، للتأكد من نظافتها واستيفائها الاشتراطات الصحية خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت عددًا من الحملات الرقابية علي 16 سلخانة، ومنشآت غذائية لبيع وعرض اللحوم بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، ما أسفر عن تحرير 45 محضر اشتراطات صحية، و92 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.