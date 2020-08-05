92 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات المباني بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقي، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائي، وذلك قبل قبل انتهاء المدة المحددة.

وذكر أن المراكز التكنولوجية استقبلت 34 ألف و411 طلبًا من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء العشوائي، مشيرًا إلى سداد 92 مليون و842 ألف جنيه حتى 4 أغسطس الجاري.

وأشارالمحافظ إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح، لافتًا إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.