حاول سرقته.. حبس عاطل لقتله جده بفأس في بني سويف

أمرت النيابة العامة في مركز الفشن جنوب بني سويف، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل جده بفأس، عقب محاولته سرقته واستيقاظ الجد.

البداية باستقبال مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، مسن في السبعين من عمره، مصاب في رأسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب دخوله.

تلقى العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من نقطة شرطة المستشفى بوصول فلاح يدعى "عمر.أ.أ" 70 سنة، للمستشفى مصاب في رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

انتقل الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن يرافقه النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين إبراهيم وبسام إبراهيم معاونو المباحث إلى مكان الحادث بقرية صالح فريد حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن الفلاح مات مقتولا، وأن وراء جريمة القتل حفيده "إسلام.ش" 19 سنة، عاطل.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم إلقاء القبض على القاتل وأمام رجال المباحث اعترف أنه قرر سرقة جده وأستغل خلوده للنوم ودخل حجرته وأثناء محاولته سرقة جده أستيقظ الأخير، وامسك بحفيده الذي أسرع لإحضار فأس من داخل المنزل وهوى به على رأس جده فسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبسه المتهم احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.