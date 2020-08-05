إصابة مدير مستشفيات بني سويف بكورونا

أصيب الدكتور محمود حسين مدير المستشفيات بمديرية الصحة في بني سويف، بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور الأعراض عليه.

وخضع مدير مستشفيات بني سويف للعزل المنزلي تحت إشراف طبي كامل من مديرية الصحة، في ظل استقرار حالته.

وتعافى 14 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب احتجازهم داخل مستشفى الواسطى المركزي، بينهم 7 حالات تخطت أعمارهم السبعون عاما، وخصوعهم للبروتوكول العلاجي اللازم تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.