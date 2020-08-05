طقس الغد حار رطب على القاهرة صباحا وأمطار رعدية على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني، توقعات حالة الطقس غدًا الخميس، الموافق 6 أغسطس الحالي، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

وأوضحت الهيئة أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا ومعتدل ليلا، معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، أما على شمال الصعيد حار صباحا معتدل ليلا، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا.

أما الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما أوضحت الهيئة أنّه متوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

مطروح 30 23

السلوم 34 23

سيوة 39 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 23

بورسعيد 32 24

طنطا 35 24

بلطيم 32 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

العريش 33 22