القوى العاملة تطلق منظومة التحول الرقمي تجريبيا في الإسكندرية

أطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، الأربعاء، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التشغيل التجريبي للربط الالكتروني، ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة ومكاتبها ومراكز التدريب على مستوى المحافظة، في إطار استكمال حوسبة الأنشطة بمديريات القوى العاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وتفقد الوزير الرابط الإلكتروني بمركز تدريب محرم بك، وورشة الخياطة، وتابع على الطبيعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنّ إنتاج المركز من الكمامات يعتبر باكورة إنتاجه، ويسهم هذا الإنتاج في تخفيف العبء والتكلفة علي العاملين بالمصانع، وسيتم بيعها للمصانع بسعر رمزي لا يتعدى سعر التكلفة.

وأكد سعفان، ضرورة استغلال مركز التدريب للتشغيل التجاري في غير أوقات التدريب ليدر عائدا على المركز والمتدرب، مع وجود إدارة للتسويق بمراكز التدريب لتسويق المنتجات التي يتم إنتاجها، في إطار توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار سعفان إلى أنّ الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب من 38 مركزا ثابتا على مستوى المحافظات، وأطلقت 13 وحدة تدريب متنقلة في قرى المحافظات بعد إعادة تجديدها وتشغيلها، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس السيسي، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.

وكشف الوزير عن تجهيز 40 وحدة تدريب متنقلة جديدة لتنطلق لتغطي باقي قري ونجوع المحافظات، وتعقد كل وحدة 3 دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، وذلك بعد جائحة كورونا.

وزار الوزير مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية، حيث تفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، بحضور حسين صبري مستشار الوزير لشؤون المعلومات، وياسر سعيد مدير المديرية والمسؤولين بها.

وأكد سعفان أنّ الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ستكون جاهزة بالتحول الرقمي قبل نهاية 2020، مشددا على أنّ ميكنة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بجميع المحافظات، نقطة فاصلة في تاريخ الوزارة، ويسهم النظام في التحول الفعلي في الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقي للنظام الإلكتروني، فضلا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وقال وزير القوي العاملة، إنّ سيتابع مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات للوقوف على مدى التقدم المحرز في منظومة التحول الرقمي، مؤكدا أنّ المتابعة ستكون لحظية مع المديريات من خلال مركز المعلومات بالوزارة، فور بدء التشغيل التجريبي بها وإزالة أي معوقات فورا.

واستمع الوزير خلال جولته بالمنطقة الحرة الاستثمارية، لشرح من ياسر سعيد مدير المديرية، حول إطلاق منظومة التحول الرقمي بالمديرية، مشيرا إلى تدريب جميع العاملين على المنظومة وتفعيل وإطلاق العمل بها لإلغاء التعامل بالنظام الورقي تماما، والعمل بالنظام الالكتروني طبقا لرؤية مصر 2030.

واستعرض بالشرح مراحل قبل الحوسبة، حيث تم حصر العاملين المؤهلين والمدربين للعمل على المنظومة وتم إنشاء حسابات لهم كما تم تدريب 130، فضلا عن نقل عدد من العاملين من المناطق إلي مكاتب التشغيل ودعمها، وضم عدد من مكاتب علاقات العمل لتصبح 8 بدلا من 13، لتوفير القوى الوظيفية اللازمة لعملية الربط، وكذا أجهزة الحاسب الآلي المطلوبة.

وأكد استكمال الربط مع الوزارة وتفعيل المنظومة بمكاتب تراخيص الأجانب بالمنطقة الحرة، والاستثمار، والخبرة، فضلا عن مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل والإدارة العامة للتدريب المهني، ومركز تدريب مهني محرم بك، وإدارة العمالة غير منتظمة، ليكون تم ربط نحو 51 جهازا بمنظومة التحول الرقمي لتصبح مديرية قوى عاملة الإسكندرية من أولى المحافظات التي طبقت منظومة التحول الرقمي الكامل.