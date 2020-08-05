محاضرة "دور الفنون في موجهة التطرف" بالأعلى للثقافة غدا

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ محاضرة بعنوان: "دور الفنون كقوى ناعمة لموجهة ثقافة التطرف الفكرى والشائعات" للفنانة الدكتورة سهير عثمان؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني وذلك غدا الخميس في السابعة مساء.

وضمن سلسلة محاضرات: "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان؛ وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.