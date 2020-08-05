إحالة رئيسي قريتين للتحقيق للتقاعس في مواجهة مخالفات البناء بالمنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة رئيسي قريتي صفط الخمار وطهنشا ورئيسي قسم الإزالات وفني التنظيم بالقريتين للتحقيق، وذلك بسبب التقاعس والتقصير في رصد عدد من مخالفات البناء والتعامل معها، والتي تم رصدها عن طريق فني وحدة المتغيرات المكانية عقب ورود شكوى من أحد المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع"، واستقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، معاينة على الطبيعة لموقع المخالفات بالقريتين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير محضر بالواقعة، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

وتابع، نائب محافظ المنيا، إيقاف الأعمال والإزالة الفورية لمبنيين مخالفين بقرية الفواخر التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا، والتي تم رصدهما عبر وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم تشغيل المنظومة في جميع المراكز التسع والظهير الصحراوي.

ورصدت الوحدة "تانكين" سعة 2 طن وطلمبة وقود "بدون ترخيص" وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الوحدة المحلية والشرطة ومباحث التموين.

وحرص نائب المحافظ، بتعليمات من المحافظ على عدم مغادرة الموقع الخاص بالمخالفات حتى تنفيذ أعمال الإزالة، والاطمئنان على تفريغ جميع محتويات طلمبة الوقود غير المرخصة والتي تقع على الطريق الزراعي للقرية، حيث تم التحفظ على المواد البترولية ونقلها إلى إحدى محطات البنزين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما تابع نائب المحافظ، إيقاف وإزالة 3 حالات لمخالفات تم رصدهم بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بقرية طهنشا بمركز المنيا، للبناء بدون ترخيص.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء باستخدام صور الأقمار الصناعية، والتحرك للمخالفة فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا أن محافظة المنيا هي أولى محافظات مصر في تطبيق المنظومة المتكاملة، بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية، وترد لمحافظة المنيا صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يوميًا.