انتحار طالبة لرسوبها في الثانوية العامة بالمنيا

أقدمت طالبة على الانتحار بتناول قرص غلة سام في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، لرسوبها في الثانوية العامة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص.

انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا لفحص البلاغ حيث تبين إقدام الطالبة "س.ا" 18 عاما على الانتحار بتناولها قرص غلة سامًّا فأودى بحياتها على الفور، وذلك بسبب رسوبها في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وتم نقل جثتها لمستشفى أبوقرقاص العام، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.