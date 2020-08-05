مصادر: نتيجة الثانوية الأزهرية 12 أغسطس وتصحيح جميع الأوراق عدا 3 مواد

يختتم طلاب القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، الخميس، بامتحان مادة التفسير، والتي بدأت 21 يونيو الماضي، لتنتهي بذلك امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019 - 2020 وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

أكدت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، لـ"الوطن"، أنّ كنترول الثانوية لهذا العام انتهى من تصحيح جميع مواد القسم الأدبي من الثانوية الأزهرية، وأغلب مواد القسم العملي، ولم يتبق للقسم العلمي سوى مادتين يتم تصحيحهما الآن، وهما اللغة الإنجليزية والتوحيد، وانتهت أعمال الترقيم السري وبدأ التصحيح، كما ينتظر الكنترول المادة الأخيرة وهي التفسير والتي سيؤديها الطلاب غدا الخميس لتنتهي بها أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية للعام 2019 - 2020.

وأضافت المصادر، أنّ إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية تم تحديده مبدئيا بيوم 12 أغسطس الحالي، ويشهد نجاحا كبيرا يضاف لرصيد الأزهر، إذ إنّ نسبة النجاح كبيرة هذا العام، وأوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية، تخضع لمراجعة دقيقة لأكثر من مرة من قبل المراجعين ورئيسي اللجان، حتى يحصل كل طالب على حقه، وأنّه سيكون لكل طالب الحق في الحصول على 10% من درجات كل مادة إذا احتاجها للنجاح فيها.

وأوضحت أنّه سيتم إرسال نتيجة الدور الأول للجامعة في أقرب وقت لبدء التنسيق، وأنّ امتحانات الدور الثاني تبدأ 12 سبتمبر المقبل، وتستمر لنحو 10 أيام، حيث سيمتحن طلاب القسمين الأدبي والعلمي في اليوم ذاته.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد الامتحان الشفهي والتحريري لشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، للعام الدراسي 2020-2019 ابتداءً من السبت 8 أغسطس المقبل.