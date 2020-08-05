الموافقة على تشغيل 20 فندقا سياحيا بنسبة 50% في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموافقة على تشغيل 20 فندقا سياحيا بنسبة تشغيل 50% ضمن 35 فندقا في محافظة مطروح.

وأكد أيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح، أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وافقت على منح شهادة تصريح بتشغيل عدد من الفنادق السياحية العاملة على أرض محافظة مطروح، بعدد 20 فندقا سياحيا بعد مراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".