تحذير من "صحة الدقهلية": كورونا ما انتهاش والأفراح والمآتم رجعت وبقوة

وجَّه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، نداء ومناشدة للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة قائلا: "يا جماعة كورونا ما انتهتش".

وقال مكي، في تصريح صحفي: "نعم حدث انخفاض ملحوظ في الأعداد، وهو من المكتسبات التي وصلنا لها، ولازم نحافظ عليها، لكن كورونا رجعت في بلاد أخرى في العالم، وأناشد مواطني الدقهلية في كل مكان بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية".

وأضاف "أنا ملاحظ إن الأفراح والمآتم رجعت مرة أخرى وبقوة، وهذا ينذر بعودة الفيروس وبشدة، والعالم كله لم يتوصل إلى علاج أو أمصال أو لقاح، وما زلنا في مرحلة التجارب، ويمكن أن تأخذ شهورا للوصول إلى علاج أو مصل".

وأكد "أننا نريد الحفاظ على البلد واقتصادها، ورأينا الأضرار التي لحقت بأصحاب المصالح، ولا نريد الرجوع للخلف، وخسارة المكتسبات، ولا نريد أن تزيد الإصابات وتنتشر الإصابة".

ونوه وكيل "الصحة" بأن "ارتداء الكمامة أهم شيء، وأرى أن الشارع تخلي عنه، وهذا شيء جد خطير، والكمامة هي أبسط شيء يمكن أن يلتزم به المواطن، والابتعاد عن المآتم والأفراح والزحام في الأسواق، وهذه الأمور عندما تتفاقم سيزداد الفيروس مرة أخرى".

وذكر أنه ستطبق قرارات جديدة بداية من اليوم، وسيبكون العزل في مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد ومستشفيات الصدر والحميات فقط، وستكون باقي المستشفيات للتخصيص فقط.