2907 طلاب وطالبات بـ"آداب سوهاج" يستأنفون امتحانات نهاية العام

استأنفت اليوم جامعة سوهاج أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 لطلاب السنوات النهائية بجميع الكليات، وذلك بعد أن تم تعليقها الأسبوع الماضي بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية على بعض لجان امتحانات كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد الكلية، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

وحرص رئيس الجامعة على تفقد الطلاب داخل عدة لجان وسؤالهم عن مدى سهولة الامتحان من صعوبته ووجود أي شكاوى من الطلاب تخص توافر الجو المناسب للامتحان داخل اللجان من تهوية وإضاءة.

كما تفحص مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامتهم وراحتهم، مشيراً إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم مستمرة بنفس الشدة والحزم التي طبقت منذ انطلاق الامتحانات، بداية من الدخول علي بوابات الجامعة وصولا إلى قاعات الامتحان.

وقال الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد الكلية، إن عدد طلاب الفرقة الرابعة الذين يؤدون الامتحانات بلغ عددهم 2907 طلاب وطالبات موزعين على 56 لجنة داخل مجمع المدرجات ومبنى الكلية، مضيفاً أن الامتحانات بدأت في 19 من يوليو الماضي ستستمر حتى 22 من أغسطس الجاري.