جامعة سوهاج توقع برتوكول تعاون مع شركة ايونو للتراث الثقافي

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، برتوكول تعاون مشترك بين شركة "ايونو" للتراث الثقافي بالأقصر، ويمثلها محمد أحمد سنوسي المدير التنفيذي للشركة، ومركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية التابع لكلية الآثار، بحضور الدكتور عبد الناصر يس عميد الكلية، والدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة تحرص على تغطية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية من الخريجين المؤهلين علمياً وعملياً في كافة المجالات، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدريب عدد من الطلاب والخريجين على الحرف التراثية والتقليدية والصناعات الصديقة للبيئة وتنمية مهارات الحرفيين، لصقل اللمسات الجمالية والدقة والإتقان في المخرجات التي يتم طرحها في السوق، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات في هذا المجال.