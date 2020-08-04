جامعة سوهاج تتقدم 85 مركزا عالميا في تصنيف "ويباماتركس"

أعلن تصنيف ويباماتركس العالمي للجامعات، عن تقدم جامعة سوهاج 85 مركزًا في إصدار يوليو الماضي.

واحتلت الجامعة المركز 2858 عالميًا، وسط 30 ألف جامعة مشاركة في التصنيف، والمركز 82 علي مستوى قارة أفريقيا، وأيضًا المركز 85 عربيًاَ، والمركز 23 على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحسب الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال "عزيز" إن التصنيفات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على جودة الجامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم الجامعات إلى تحسين صورتها وسمعتها من خلال الاعتماد على المعايير التي تضعها أشهر التصنيفات، خاصة ما يتعلق بتقييمات الموقع الإلكتروني للجامعة الذي يمثل مرجعًا أكاديميًا لمرتديها والراغبين في الدراسة بها، ووسيلة لنقل المعرفة العلمية والثقافية حول العالم.