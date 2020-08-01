رئيس جامعة سوهاج: جاهزون لـ"القدرات والتنسيق".. وإعلان كل النتائج 31 أغسطس

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، انتهاء استعدادات اختبارات القدرات بكليات «التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية»، وكذلك تنسيق الثانوية العامة 2020، موضحاً أنه تم إقرار نظام التعليم الهجين بدءاً من العام الدراسى المقبل، لافتاً إلى انتهاء جميع أعمال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية المناسبة التى تهيِّئ بيئة خصبة للنظام الجديد نهاية سبتمبر المقبل.

وأوضح «عزيز»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «الجامعة بصدد افتتاح عدد من الإنشاءات الطبية الجديدة بالمستشفيات، والمتمثلة فى عدد من الوحدات، أبرزها القلب والصدر، والالتهاب الرئوى للأطفال»، مضيفاً أنه يجرى حالياً أعمال التجديد ورفع كفاءة المدن الجامعية بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وإلى نص الحوار:

ما إجراءات الجامعة لاستقبال امتحانات سنوات التخرج؟ وما موعد ظهور نتائجها؟

- طبقنا جميع الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قِبل وزارتى «الصحة، والتعليم العالى»، من قواعد التباعد الاجتماعى وتوزيع الكمامات على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلاً عن نقل الطلاب من أمام مقر الجامعة القديم إلى مقرها الجديد بتوفير أكثر من 20 أوتوبيساً، وتغيير نظم الامتحانات التقليدية إلى الموضوعية «البابل شيت»، وبالنسبة لنتائج الامتحانات، فمجلس الجامعة شدد على أن يكون 31 أغسطس أقصى موعد لظهورها لجميع الكليات.

ما خُطتكم لتنفيذ التدريبات العملية للكليات؟

- سيتم البدء فيها بعد الانتهاء من امتحانات النظرى، عقب إجازة عيد الأضحى لكليات «العلوم، والهندسة، والصيدلة».

حدِّثنا عن الاستعدادات لتنسيق العام الجديد واختبارات القدرات.

- الجامعة تعمل حالياً على تجهيز المعامل المخصصة لاستقبال الطلاب فى تسجيل الرغبات، سواء كانت لاختبارات القدرات، أو التسجيل لاختيار الكليات بالمراحل المختلفة للتنسيق عبر الموقع الإلكترونى، وسيتم توفير 200 جهاز حاسب آلى بمعامل الحاسب الآلى المختلفة بالحرم الجامعى بمدينتى «سوهاج، والكوامل»، إضافة إلى اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمجابهة تفشى «كورونا» بالتعقيم الدورى للمعامل وتوزيع الكمامات على المقبلين بالمعامل.. أما اختبارات القدرات، فستنطلق 8 أغسطس الحالى، للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، بكليات التربية النوعية والتربية الرياضية والفنون التطبيقية.

د. أحمد عزيز: تحديث البنية التحتية والمعلوماتية تمهيداً لتطبيق "التعليم الهجين" العام المقبل

كيف ترى استعدادات العام الدراسى الجديد؟

- مجلس الجامعة وافق على تطبيق نظام «التعليم الهجين»، الذى يمزج بين التعليم التقليدى وجهاً لوجه والتعليم عن بُعد، كما أنه سيُسهم فى تقليل الكثافة الطلابية وزيادة الاستفادة من قدرات أعضاء هيئة التدريس بشكل أفضل، إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية بالجامعة، وضمان الجودة المحلية والعالمية للتعليم، وتحسين ورفع كفاءة مستوى الخريج المصرى كى يكون مؤهلاً لوظائف المستقبل، والاستعداد لأى أزمات مشابهة لـ«كورونا» مستقبلاً، ونعمل حالياً على استحداث البنية التحتية والمعلوماتية للجامعة كاملة، حيث تصبح جاهزة على مطلع العام الدراسى الجديد لتطبيق النظام على أكمل وجه، وسيتم تقسيم الأعداد الطلابية، عن ألا تزيد على 100 طالب بكل قاعة أو مجموعة، واستبدال المقررات وتحويلها لإلكترونية

هل ستتم أى افتتاحات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

- سيتم افتتاح عدد من الإنشاءات الطبية الجديدة، مثل وحدات «القلب والصدر، والالتهاب الرئوى للأطفال، وجراحة الأطفال، والرعاية المركزة للنفسية والعصبية»، إضافة إلى معمل للخلايا الجذعية وزراعة الكبد، وأيضاً افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة قريباً.

المدن الجامعية

نفذنا صيانة شاملة بتكلفة 9 ملايين جنيه، وشملت أعمال ترميم للأرضيات والجدران، والصرف الصحى، وخطوط الكهرباء، والدهانات، وسيتم التسليم فى شهر ديسمبر المقبل.