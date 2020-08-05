انطلاق عروض جديدة من "مسرح مصر" الجمعة

تُطلق قناة "MBC مصر"، عروض جديدة من "مسرح مصر" خلال إجازات الصيف، حيث تبدأ الجمعة المُقبلة في تمام الثامنة مساءً عرض مسرحيات الموسم الجديد.

أولى عروض "مسرح مصر" هي مسرحية "ياما نامو ياما" مع النجم أشرف عبدالباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذي يسافر إلى منطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري يساعدة للزواج من حبيبته وتقع له الكثير من المشاكل مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.