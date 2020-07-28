في يوبيلها الذهبي.. أبو الغيط يعرب عن تقديره للدور الكبير لـ"الألكسو"

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تقديره العميق للدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في خدمة الثقافة والتعليم في العالم العربي، مشيراً إلى أن المنظمة هي بيت الخبرة العربي في مجال التربية والثقافة والعلوم، والذراع الفني لجامعة الدول العربية في هذا الخصوص، ودورها في هذه المجالات مشهود ومتواصل لخمسين عاماً، وسوف تواصل عطاءها لعقود قادمة.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام الجامعة العربية، في الاحتفال الذي عقد بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في مقرها بتونس.

وخاطب الأمين العام، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والحضور في الاحتفال قائلاً: "يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في احتفالية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة، والذي يمثل احتفالاً بميلاد واحدة من أعرق منظمات العمل العربي المشترك، ومرور 50 عاماً من العمل الجاد للنهوض بالعمل العربي المشترك في مجالات التربية والتعليم والثقافة والتراث والعلوم والبحث العلمي.

وأكد أن الثقافة العربية ركيزة أساسية في مفهوم العروبة، وهي القاعدة الحقيقية التي يستند إليها بنيانُ التعاون والتنسيق والتضامن العربي الثقافة هي العروة الوثقى الجامعة لأبناء أمتنا العربية، وهي الحلقة الواصلة بين ماضي العرب وحاضرهم ومستقبلهم.

وأضاف: "ليست الثقافةُ معطى جامدا أو حقيقة ثابتة لا تتغير أو تتطور، بل هي كائن حيث، يؤثر ويتأثر وينمو ويتفاعل مع البيئة ومعطياتها المتغيرة.

وتابع أن الثقافات الحية هي تلك التي تستطيع التكيف مع المتغيرات، بإعادة تجديد ذاتها وعدم النكوص عن مواجهة الواقع بتحولاته، بل الاشتباك معه من موقع الثقة لا الخوف أو الجمود.

واستطرد: "لقد كانت الثقافة العربية، في عصور الازدهار والتفوق الحضاري، تتعامل مع ذاتها وعالمها بمنطق الثقة هذا، فتأخذ عن الآخرين وتهضم وتُعيد المزج والإنتاج والإبداع، وتُسهم في الحضارة العالمية بقدر ما تستفيد هي أيضاً من منتجات هذه الحضارة، من دون شعور بالنقص في الأخذ أو المن في العطاء.

وأضاف أن الناظر للثقافة العربية في مسيرتها الطويلة والغنية عبر القرون، يُدرك أن أهم ما يُميزها هو تلك النظرة الإنسانية الرحبة.. فهي ثقافة جامعة تمنح المجال للجميع بأن يكون لهم دورٌ ونصيب.. المسلم وغير المسلم.. العربي والأعجمي.. تستوعب ولا تُقصي، وتحتوي ثقافات الآخرين من دون اتباع أو إذعان.

وشدد على أن أزمة الثقافة العربية في زماننا الراهن ليست سوى انعكاس لانحسار هذه النظرة الإنسانية المُتسامحة الواثقة، وسيادة منطق آخر هو الإقصاء والانعزال.. ويعلمنا التاريخ أنه ما من حضارة انعزلت إلا انكفأت ثم انطفأت.

وقال: "لقد شهدنا جميعاً كيف تآكل بعض مظاهر التسامح والانفتاح من الثقافة العربية، وكيف تسللت إليها جرثومة التعصب والتطرف والاستعلاء على الآخر أو احتقاره ونبذه، والاكتفاء بالذات والافتتان المرضي بها... وأثبتت تطورات العقد الماضي أن هذه الأمراض التي أصابت بعض أوجه ثقافتنا للأسف لها صلة وثيقة بما أصاب بعض مجتمعاتنا من نزاعات طائفية وعنف يرتدي عباءة الدين واحتراب بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف أن قضية الثقافة -كما أراها- هي أولى قضايا الأمن القومي، فثقافة الانغلاق والماضوية ورفض الآخر تُفضي حتماً إلى تفسخ المجتمعات وتناحر أبنائها، وانغماسهم في حروب طائفية ودينية مُدمرة، أو أن تُصبح هذه المجتمعات مصانع تُفرخ الإرهابيين، وجدد الحاجة إلى تجديد الثقافة العربية، تجديدٍ ينطلق من هويتنا ولا يتجاوزها أو يهمشها، بل يُعيد صياغتها ويُجددها، تجديدٍ يواكب ما يجري في الدنيا، ويواجه أسئلة الحاضر بأدوات الحاضر وعقلية الحاضر.

مشيرا إلى أن "ما زلتُ أرى أن هذه المنظمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي الأمينة على هذه المهمة الخطيرة والضرورية، لأنها - بحكم التكوين والخبرة والكوادر الرائعة التي تضمها بين جنباتها - تظل الأقدر على إحياء تراثنا العربي على نحوٍ يخدم حاضرنا ولا يحول بيننا وبين مستقبلنا، وهي أيضاً الأنجح في قراءة تطورات عالمنا المعاصر، وملاحقتها ومواكبتها.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالألكسو وبمنجزاتها واسهاماتها المستنيرة، واختتم أبو الغيط كلمته قائلاً: "ونتمنى لها وقد مرَّ نصف قرن على إنشائها، الاستمرار في القيام بدورها الرائد في خدمة الثقافة العربية، وفي النهوض بالتعليم في بلادنا العربية، من أجل جيل جديدة يؤمن بثقافته العربية ويعتز بانتمائه للإنسانية في آن معاً.