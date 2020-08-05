فحص 6 ملايين و800 ألف سيدة منذ إطلاق "100 مليون صحة"

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا الأربعاء بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار (100 مليون صحة) والوقوف على آخر المستجدات بالمبادرة والتي تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ إجمالي عدد المفحوصات بالمبادرة 6 ملايين و800 ألف امرأة منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أنّ الوزيرة وجّهت بتوفير سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لسيدات بالمجان.

وأشار مجاهد إلى أنّ المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ولفت إلى أنّ الوزيرة وجّهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم المبادرة لجميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، ويتم الربط الإلكتروني للأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

وأضاف مجاهد أنّ الوزيرة وجّهت بزيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات، في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة، موضحا أنّ الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات.

وذكر أنّه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، إضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، ويمكن معرفة أماكن الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، إضافة لتلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.