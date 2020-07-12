تردد 3326 مواطنا على قوافل مبادرة "100 مليون صحة" بالقليوبية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن بدء الأسبوع الرابع للعمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

وأشار َوكيل الوزارة، إلى أن إجمالي عدد المترددين على القوافل العلاجية في الأسابيع الثلاثة الأولى بلغ 3326 مواطنًا ومواطنة، للكشف وصرف العلاج وعمل قرارات نفقة الدولة، حيث جرى صرف العلاج لـ 1799 مريضًا، فيما بلغ عدد القرارات الجديدة على نفقة الدولة 694 قرارا، وعدد القرارات السابقة التي جرى تجديدها 833 قرارا.

وناشد وكيل الوزارة، المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من وحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي 3 أشهر مقبلة.

وأوضح، أنه يمكن للمواطنين التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث جرى التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.