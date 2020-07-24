"القرموطي" يعود لحملات التوعية من بوابة "100 مليون صحة"

رغم غيابه عن الشاشة والدراما منذ عدة أعوام، عاد إليها من جديد ولكن هذه المرة من بوابة التوعية وعبر شخصيته الشهيرة "القرموطي"، والتي قدمها ضمن حملات توعوية ليناشد المواطنين الحفاظ على صحتهم وإدراك الأخطاء اليومية التي يقع فيها الملايين.

ويشارك الفنان أحمد آدم مع الفنانة هالة صدقي في إعلان حملة مبادرة "100 مليون صحة" للأمراض المزمنة، حيث يتحدثون عن مرض الضغط ومرض السكر، داعيين المواطنين للكشف المجاني بالحملة للكشف عن الأمراض المزمنة من أجل سرعة علاجها، والحد من بعض الممارسات اليومية الخاطئة.

مبادرة الأمراض المزمنة في حاجات كتير بتمر في حياتنا مبنحسش بيها، بس في حاجات بتفضل معانا و بتأثر علينا العمر كله، الأمراض المزمنه مش مجرد ضيف بيجي ويمشي، بس طول ماأحنا بنعيش حياتنا بصحة مش هيكون ليها أي تأثير، أبدأ و #بإيدك_تعيش_بصحة، عشان كده مستنينكم في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة و علاج الأمراض المزمنه اللي هتكون في كل مصر عشان تطمن وتطمنا على نفسك #مبادرة_الأمراض_المزمنة Posted by ‎100 مليون صحة‎ on Monday, July 20, 2020

ومنذ 30 عاما وتحديدا في يناير 1994، شارك آدم ضمن حملة توعية زراعية، حيث قدم للمرة الأولى شخصيته الشهيرة "القرموطي" في مسلسل "سر الأرض"، واستمر تصويره وعرضه لسنوات عدة.

وعبر حلقات عديدة قدم أحمد آدم مجموعة من المواقف الكوميدية، للتأكيد على أهمية الأرض الزراعية والحفاظ عليها، ونشر التوعية والنصائح والمعلومات الخاصة بالزراعة وما يخصها، فضلا عن طرح المشروعات الزراعية الأخرى منها تربية الحيوانات، للفلاحين ومساعدتهم وتقديرا لدورهم بالمجتمع.

وجرى إنتاج المسلسل بالتعاون مع وزارة الزراعة والتليفزيون المصري، وظهر به "القرموطي" كأحد أهم شخصياته بطريقة مبتكرة وجديدة وقتها وكوميدية في الوقت ذاته لتقديم المعلومات الزراعية والنضائح للحفاظ على والتربة والماشية. وبالفعل أسهم "سر الأرض" بشكل كبير في استفادة قطاع عريض من المواطنين.

كان المسلسل يعرض أسبوعيا كل يوم جمعة على شاشة القناة الأولى عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة مباشرة، وشارك في كتابة الحلقات ما يقرب من 13 مؤلف منهم سيد عبد القادر ويحيى أحمد وأحمد عوض ومهدي يوسف، وبخيت بيومي، ونادر خليفة، وعزت الجندي ومصطفى الوشاحي، فضلا عن العديد من الفنانين منهم تحية كاريوكا، عبد المنعم إبراهيم، زوزو نبيل، وعلاء ولي الدين، وهالة فاخر، ونجاح الموجي وغيرهم وهو من إخراج الراحل أحمد بدر الدين، وأدت التتر الخاص به المطربة أنغام.

استمر بث المسلسل عشر سنوات حتى عام 2003، حيث انسحبت وزارة الزراعة من المشاركة في إنتاجه، وذلك بعد إطلاق قناة مصر الزراعية التي اعتبرت بديلا عن المسلسل.

وفي سبتمبر 2018، وافقت لجنة السياسات الإعلامية والإعلانية بالهيئة الوطنية للإعلام، على الخطاب الذي وصل ماسبيرو من جانب وزارة الزراعة يطلبون فيه إعادة إنتاج حلقات جديدة من "سر الأرض"، حيث سبق وطالب الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة السابق، خلال كلمة له باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعادة إنتاجه، مؤكداً أهميته في تشكيل وعي الفلاحين والمزارعين وتبسيطه للمعلومات، ولكنه لم يتخذ خطوات جدية في التواصل مع المسؤولين في ماسبيرو لعودة البرنامج.