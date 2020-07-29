صلاح حسب الله : 100 مليون صحة هى ضربة البداية لاصلاح المنظومة الصحية واشادة العالم بها شهادة نجاح

أعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب اشادة منظمة الصحة العالمية بالإنجاز الذي حققته مصر في مواجهة الالتهاب الكبدي من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار ١٠٠ مليون صحة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الدولى الكبير بمثل هذه المبادرات الرئاسية التى يهتم ويشيد بها العالم وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان المجتمع الدولى اعتبر هذه المبادرة فى مقدمة الاسباب التى جعلت الشعب المصرى قادر على مواجهة فيروس كورونا وهو ماتحقق بالفعل بعد الانخفاض الكبير خلال الايام الماضية فى اعداد المصابين والوفيات والارتفاع الكبير فى حالات الشفاء من فيروس كورونا بل وتحقيق بعض المحافظات لرقم صفر فى الإصابة بفيروس كورونا مثل كل من محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر وناشد الدكتور صلاح حسب الله جميع المحافظين والمصريين اعطاء اكبر اهتمام لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية هى ضربة البداية لاصلاح المنظومة الصحية المصرية بعد حالات الترهل والإهمال والفساد التى نخرت داخل جسد القطاع الصحى المصرى ،، ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية قلبية لكل فرد داخل الجيش الابيض المصرى الذى لم يتوان لحظة فى الذهاب الى معركة مصر مع فيروس كورونا لدرجة ان عددا كبيرا منهم قدموا ارواحهم فداء لمصر وشعبها كما وجه التحية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لنجاحهما فى الوصول لدرجة الصفر فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظيىتين ونجاحهما ايضا فى اعطاء اولوية قصوى لملف السياحة حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية ..