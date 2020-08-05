قيادي بالتجمع: مجلس الشيوخ يعد أهم خطوات الإصلاح السياسي

أكد المهندس أحمد شعبان، الأمين العام لحزب التجمع في الإسكندرية، مرشح الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية يعد أهم خطوات الإصلاح السياسي في مصر، وسيكون له أثر كبير على نشاط الحياة الحزبية لما يمثله من تنوع لجميع التيارات لطرح رؤاها وتعميق فكرها وتوصيل صوتها ليكون مسموعا.

وأضاف شعبان لـ"الوطن"، أن مجلس الشيوخ جاء تأكيدا لما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن تشهد الولاية الثانية له في الحكم تنمية سياسية حقيقية، مشيرا إلى أن هذا المجلس سيكون بيتا للخبرة والحكماء وجهازا فنيا لكل الكفاءات ونافذة سياسية للأكاديميين وأصحاب الرأي والفكر من مختلف التيارات.

وتابع أن مجلس الشيوخ يُناط به مراجعة ودراسة القوانين ومدى مطابقتها لنصوص الدستور، حتى لا يتم الطعن عليها، حيث يتم دراسة بيئة القانون وبيان أثره على المجتمع والفئات المستهدفة منه وتهذيب القوانين قبل عرضها على البرلمان.

ونوه شعبان إلى أن دور هذا المجلس أيضاً تقديم المقترحات لبعض اللجان والأفكار المدروسة فنياً، ودراسة الاتفاقيات الدولية التى تُعرض على المجلس وإدخال بعض التعديلات عليها إن كان بها ما يمس السيادة والأمن القومي المصري.