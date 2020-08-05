محمد الجارحي عن انفجار بيروت: فاجعة كبيرة

وصف محمد الجارحي أمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، انفجار بيروت بالفاجعة، معتبرا أنه ليس مجرد انفجار بمرفئها وإنما انفجار هز وأحزن قلوبنا كمِصريين على لبنان عروس العرب.

وأكد الجارحي أنه مهما كان السبب وراء هذه الحادثة المؤسفة سواء عدوانا أو إهمالًا تظل الفاجعة كبيرة.

وعبر الجارحي عن عظيم ألمه وكل المصريين، مؤكدا أنه لا يخفف هذا الألم إلا الثقة المَعهودة في قدرة لُبنان واللبنانيين عَلَى عبور هذا الحدث الجلل وتداعياته.

وتقدم الجارحي لكل اللبنانيين بخالص العزاء والمواساة والدعاء بالصبر والسلوان لأسر الشهداء، داعياً الله عزَّ وجل لجميع المُصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن دولة لُبنان ستبقى دائما عروس العرب وقلبها المبهج رَغْم أنف الحاقدين والمغرضين، راجيا من الله أن يحفظ لُبنان الشقيق، ويحفظ مِصرنا الغالية.