55 ألف طالب بالتعليم الفني يؤدون امتحان نهاية العام دون شكاوى بالبحيرة

أنهى طلاب وطالبات التعليم الفنى بالبحيرة امتحاناتهم اليوم، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام 54801 طلاب للنوعيات الثلاثة.

وجرى متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورًا في مهدها، ولم تتلق غرف العمليات أي شكاوى اليوم.

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها، وانتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.