سيارات بالمجان لنقل مراقبي امتحان الدبلومات الفنية في بني سويف للجان

أعلنت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، اليوم، تخصيص سيارات لنقل المعلمين مجانا، في جميع مراكز المحافظة السبع، إلى مقار لجانهم في أولى أيام امتحانات الدبلومات الفنية.

وذكر نقيب المعلمين أنه جرى نقل 3200 معلم سجلوا أسماءهم لنقلهم إلى مقار لجانهم، بجميع مراكز المحافظة السبع، داخل وخارج المحافظة "الفيوم، ومغاغا، والعدوة، والعياط، وأطفيح"، بواسطة 134 سيارة ميكروباص وأتوبيس، و50 ميني باص.