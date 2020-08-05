توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا معتدل ليلا على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس 72 ساعة، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، وتظهر الشبورة المائية على الساعات الأولى، ومعتدل نهارًا وليلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 6 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 31.

طقس الجمعة 7 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 31.

طقس السبت 8 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 33.