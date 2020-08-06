تعرف على إرشادات السكة الحديد الجديدة للحفاظ على سلامة الركاب

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن مواصلة الهيئة تنفيذ جميع مشروعات تحديث بنيتها الأساسية لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير المرفق من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إن الهيئة تزامنا مع إحداث طفرة كبيرة فى مرفق السكة الحديد والذى يخدم نحو 360 مليون راكب سنويا، وضعت إرشادات جديدة يجب إتباعها من قبل الركاب للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على المرفق باعتباره ملك للمواطنين تحت عنوان "سكك حديد نظيفة دائما".

ونعرض الإرشادات الجديدة فى النقاط التالية:

1- عدم التدخين داخل عربات القطارات.

2- عدم إلقاء أى زجاجات مياه فارغة أو المخلفات داخل العربات فيجب الحفاظ عليها.

3- عدم إلقاء المخلفات على أرصفة المحطات وعلى قضبان السكك الحديدية.

4- الألتزام التام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

5- عدم الجلوس على الأرفف المخصصة للأمتعة وحقائب السفر.

6- التوجه إلى خدمة العملاء بالمحطات للحصول على المعلومة الصحيحة والسليمة فيما يخص قيام ووصول الرحلات.

7- عدم تناول المسليات مثل اللب والفول السوداني واللبان وإلقاءه داخل العربات.

8- عدم التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات.