محافظ بورسعيد يلتقي وفد "الموسيقيين" للارتقاء بالفن

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد نقابة المهن الموسيقية، وذلك لتقديم الشكر للمحافظ على جهوده فى دعم الأنشطة الثقافية بالمحافظة والارتقاء بالمستوى الفنى وإقامة المسابقات التى تثرى الأعمال الثقافية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية، والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وأحمد أبو المجد نقيب المهن الموسيقية ببورسعيد، ومحمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة.

وتوجه الوفد بالشكر للمحافظ على دعمه المستمر للثقافة ببورسعيد خاصة بعد اختيار المحافظة لتكون العاصمة الثقافية لعام 2020، وكذلك تقديم الشكر لكافة جهود المحافظ الملموسة فى تطوير بورسعيد وإقامة مشروعات تنموية وخدمية تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

ومن جانبه، رحب المحافظ بالتعاون مع الوفد فى مجال تنمية الأعمال الفنية بالمحافظة، واستمع لأحد أعضاء الوفد حول العديد من الموضوعات التى تتعلق بتوثيق الإنجازات وتوعية المواطنين باستخدام الأشكال المختلفة من الأعمال الفنية والثقافية.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف توعية المواطنين وخاصة الشباب بجهود الدولة المصرية على كافة الأصعدة، من خلال العديد من الأنشطة وتنمية المجالات التى تستهدف الشباب فى المقام الأول، حيث تم عرض فيلم تسجيلى قصير عن مجمل إنجازات المحافظة لتوضيح رؤية بورسعيد نحو تمكين ودعم الشباب وتوعيتهم بجهود المحافظة.